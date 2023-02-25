Щоб не було переплат: Нафтогаз рекомендує всім своїм клієнтам пройти нескладну процедуру

Станом на сьогодні клієнтами компанії “Нафтогаз” є понад 8 мільйонів споживачів. Це наразі монополіст серед усіх постачальників газу, адже лише державна компанія змогла б втримувати ціни на газ, які зараз вдвічі нижчі ринкових. Для того, щоб людям комфортніше було обслуговуватися в компанії, представники Нафтогазу радять кожному створити свій власний кабінет на сайті корпорації. Зробити це не складно, і перед вами відкриється доступ до багатьох зручних опцій.

Як зареєструватися та створити кабінет?

Потрібно виконати кілька простих кроків:

Зайдіть на сайт gas.ua, у правому верхньому кутку шукайте поле “Особистий кабінет” і тисніть “Зареєструватися”. Далі введіть номер вашого особового рахунку, який є на платіжках (має 9 цифр) і перші три літери свого прізвища. Далі виберіть один із запропонованих способів авторизації: через Google, фейсбук, електронну пошту або номер телефону. Далі потрібно створити пароль до кабінету. Пароль має містити не менше 8 цифр, мати латинські великі і малі літери, і цифри. Далі потрібно пройти коротку верифікацію за номером телефону і ваш кабінет готовий до користування.

Зокрема на сайті можна звіряти дані лічильника, дивитися інформацію по своїх рахунках тощо.

Газ дорожчати не буде

До теми газу, останнім часом в інформаційному полі є багато новин про можливе подорожчання газу. Особливо після завершення опалювального періоду. У Нафтогазі цю інформацію не підтверджують. Кажуть, що це незаконно, адже в Україні діє мораторій. Будь-які зміни тарифів можливі не раніше ніж через 6 місяців після того, як буде скасовано воєнний стан. Водночас зараз ситуація з тарифами для держави дійсно складна. Ринкова ціна газу 19 гривень за куб, тоді як населенню його продають за 8 гривень. Різницю покривають коштом державного бюджету.