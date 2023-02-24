Є ймовірність спалахів класу Х: актуальна інформація про магнітні бурі на сьогодні

Прогнозується, що у п’ятницю, 24 лютого, магнітні бури не будуть значними. Сонячна активність за останні 24 години була помірною, хоча відбулися десять спалахів класу С та два спалахи класу М. Максимальний спалах, який відбувся, мав клас М2,68, що може викликати деякий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та потенційний сонячний радіаційний шторм.

У п’ятницю очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М та ще меншою ймовірністю спалаху класу X.

Магнітні бурі – це явище, що виникає на Сонці, коли магнітне поле зазнає збою, і при цьому відбуваються викиди плазми в космос.

Ці викиди можуть створювати проблеми для технологій, що працюють з електромагнітними хвилями, таких як радіо, супутникові зв’язки та GPS-навігація.

Магнітні бурі можуть мати інтенсивність від слабких до дуже сильних. Найсильніші бурі можуть бути настільки потужними, що можуть викликати аварії на електричних мережах. Магнітні бурі можуть мати серйозні наслідки для технологічних систем, особливо тих, що пов’язані з електрикою та комунікаціями. Сильний магнітний бур може створити надмірний струм у електричних лініях, що може призвести до перегріву трансформаторів та інших елементів систем електроживлення, іноді призводячи до великих аварій.

Крім того, магнітні бурі можуть впливати на супутники, аеронавігацію, GPS та інші системи навігації. Наприклад, в 1994 році магнітний бур у Сполучених Штатах призвів до втрати супутників, а також до некоректної роботи багатьох GPS-приймачів.

Також, магнітні бурі можуть впливати на здоров’я людей, зокрема, на вплив радіації та електромагнітних полів. Люди, які працюють на високовольтних лініях електропередачі, можуть бути особливо вразливі до впливу магнітних бур.

Таким чином, магнітні бурі – це серйозне явище, яке може мати значний вплив на наші технологічні та соціальні системи, тому важливо вести моніторинг за ними та розробляти заходи для захисту від їх наслідків.