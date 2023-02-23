Малозабезпечені та безробітні отримають грошову допомогу від держави: названо умови

В Міністерстві соціальної політики повідомили про перезапуск програми “Рука допомоги”. Мета програми — допомогти безробітним та незаможним громадянам країни.

Програму було створено спільно зі Світовим банком ще у 2016-2018 роках. Пілотна програма стартувала в кількох областях України — Львівській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Полтавській та Чернігівській. Тоді цей соціальний проєкт вважався доволі успішним.

За час дії програми 237 підприємців отримали можливість почати власний бізнес. Програму згорнули, але зараз, коли безліч українців опинилися у скруті через повномасштабне вторгнення. така програма може дуже допомогти.

Наразі на реалізацію програми держава заклала майже десять мільйонів гривень.

В чому полягає суть програми “Рука допомоги”

Програма дозволяє непрацюючим особам з числа малозабезпечених сімей отримати безвідсоткову позику в розмірі до сто тисяч гривень на відкриття чи розвиток власної справи.

Кредитні кошти доведеться повернути:

через три роки з моменту отримання коштів одним платежем протягом місяця;

достроково в порядку, передбаченому графіком від Центру зайнятості.

Щоб взяти участь в програмі, потрібно подати заявки до Комісії щодо надання допомоги на здобуття самостійності малозабезпеченої сім’ї. Такі комісії створені при Центрах зайнятості. Для отримання коштів потрібно буде надати кілька документів:

заява про надання коштів на розвиток бізнесу;

бізнес-план;

довідку про відсутність судимості.

Комісія розгляне документи та повідомить про прийняте рішення.

Зверніть увагу. Від наданої суми допомоги віднімуть сплачені податки, збори та єдиний соціальний внесок. Тобто, якщо ваш бізнес буде успішним і за три роки ви заплатите податків та ЄСВ на суму, яку вам надали для старту, то повертати борг не доведеться.

Також, якщо за перший рік роботи ви надасте робочі місця не менше як двом особам з малозабезпечених сімей через направлення центру зайнятості на термін не менше двох років.