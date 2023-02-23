В Україні презентували новий дрон “Великий Бандерик”: розповідаємо деталі

В Києві працює доволі унікальна майстерня, відома як “Волонтерська дронарня”. Її інженери створили для потреб Збройних сил України унікальний безпілотник-бомбардувальник “Великий Бандерик”. Творці дрона поділилися деякими деталями щодо свого нового творіння.

Що відомо про безпілотний бомбардувальник

В майстерні, що у столиці України спеціалісти створюють різні моделі безпілотних літальних апаратів. Однак своєю гордістю вони вважають БПЛА. який вони назвали “Великий Бандерик”. Цей дрон здатен нести на борту до 8 кг боєприпасів. Радіус дії дрона складає близько 8 км. Для збору одного літального апарата працівникам майстерні потрібно близько двох місяців.

Щодо вмінь “Великого Бандерика”, то бойове хрещення цей безпілотний літальний апарт пройшов на Херсонському напрямку. Раніше на сторінці у Facebook “Жіночого ветеранського руху” було опубліковано видовищне відео, де застосовується безпілотний бомбардувальник. БПЛА здатен нести на борту до чотирьох боєприпасів.

Також “Великий Бандерик” може похвалитися герметичним корпусом та тепловізором. За потреби дрон можна дещо вдосконалити, тож він зможе нести до 20 кг корисного навантаження.

Уявити воєнні дії в сучасних умовах без використання БПЛА просто неможливо. Війна України за незалежність повністю доводить цей факт.

На війні БПЛА виконують безліч завдань, а саме:

Розвідка: Дрони – один із найбільш зручних способів збору розвідувальної інформації з висоти пташиного польоту. Це дозволяє збирати інформацію про розташування ворожих військ, озброєння та інші важливі деталі.

Наведення вогню. Безпілотники використовують для наведення вогню на цілі, що знаходяться за лінією видимості та нанести надточні удари по місцях скупчення техніки та живої сили противника.

Доставка вантажів. Дрони можуть бути використані для доставки різних вантажів на віддалені території, включаючи медикаменти та боєприпаси. Це дуже цінна допомога, особливо в ситуаціях, коли інших способів доставити вантаж немає.

Спостереження: Дрони можуть бути використані для постійного нагляду за ворожими військами, що дозволяє збирати інформацію про їх дії та випереджати плани противника.