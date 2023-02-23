Ощад неприятно удивил пенсионеров и переселенцев

На днях Ощадбанк сообщил очень неприятную новость. Оказывается, приостановлена выдача электронных пенсионных удостоверений. Ими пользуется львиная доля граждан и эти удостоверения также имеют встроенную платежную систему. В общем, пенсионеры могут пользоваться бумажными удостоверениями, но многие просто не имеют их в наличии. Больше всего страдают переселенцы, стоящие на учете до 24.02.2022. Им оформляли исключительно электронные удостоверения, ведь выдать бумажное невозможно. Теперь люди не могут оформить документ, а без него никто не сможет уехать за границу, ни пенсионер, ни лицо с инвалидностью.

Ощадбанк объяснил почему так случилось

В банке говорят, что выпуск электронных удостоверений – это очень многофункциональный и сложный процесс. Это удостоверение объединяет в себе сразу несколько сервисов: платежную карту, доступ к электронному кабинету, непосредственно удостоверение и КЭП клиента.

«В связи с введением на всей территории Украины военного положения, по техническим и независимым от Ощадбанка причин выпуск ЭПУ приостановлен. К сожалению, возобновить выпуск ЭПУ пока невозможно», — прокомментировали в финучреждении.



В банке советуют людям подавать заявку на получение традиционной банковской карты и обычного бумажного удостоверения.

Однако здесь возникает проблема, ведь переселенцы уже отмечают, что невозможно сделать бумажное удостоверение, если по состоянию на 24.02.2022 человек имел статус ВПЛ.

“Портал физически не дает сделать заявление на бумажное удостоверение, если был статус ВПЛ по состоянию на 24.02.2022″, — пишет на сайте Минфина украинка.

Как переселенцам выходить из этой ситуации пока неизвестно. Те удостоверения, которые люди уже имеют, будут действительны до периода, что на них указан. Затем по идее, их должны заменить бумажными. Чтобы сделать это, нужно обращаться в отделения Пенсионного фонда.