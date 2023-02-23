Ощад неприємно здивував пенсіонерів та переселенців

Днями Ощадбанк повідомив дуже неприємну новину. Виявляється наразі тимчасово призупинена видача електронних пенсійних посвідчень. Ними користується левова частка громадян, і ці посвідчення також мають вбудовану платіжну систему. Загалом, пенсіонери можуть користуватися паперовими посвідченнями, але багато хто просто немає їх у наявності. Найбільше страждають переселенці, які стояли на обліку до 24.02.2022. Їм оформлювали виключно електронні посвідчення, адже видати паперове неможливо. Тепер люди не можуть оформити документ, а без нього ніхто не зможе виїхати закордон, ні пенсіонер, ні особа з інвалідністю.

Ощадбанк пояснив чому так трапилося

В банку кажуть, що випуск електронних посвідчень це дуже багатофункціональний та складний процес. Це посвідчення поєднує в собі одразу кілька сервісів: платіжну картку, доступ до електронного кабінету, безпосередньо посвідчення та КЕП клієнта.

«У зв’язку із запровадженням на всій території України військового стану, з технічних та незалежних від «Ощадбанку» причин випуск ЕПП припинено. На жаль, відновити випуск ЕПП поки що неможливо», — прокоментували у фінустанові.

В банку радять людям подавати заявку на отримання традиційної банківської картки та звичайного паперового посвідчення.

Однак тут виникає проблема, адже переселенці вже зазначають, що не можливо зробити паперове посвідчення, якщо станом на 24.02.2022 особа мала статус ВПО.

“Портал фізично не дає зробити заяву на паперове посвідчення, якщо був статус ВПО станом на 24.02.2022″, — пише на сайті Мінфіну українка.

Як переселенцям виходити з цієї ситуації поки невідомо. Ті посвідчення, які люди вже мають будуть дійсними до періоду, який на них зазначений. Потім по ідеї, їх мали б замінити на паперовий. Щоб зробити це, треба звертатись до відділень Пенсійного Фонду.