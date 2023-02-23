Фейкові Дія, Приват24 та єПідтримка: українцям пояснили як не стати жертвою шахраїв

В Україні вже вкотре активізувалися шахраї, які намагаюсься заволодіти грошима українців, пропонуючи отримати грошові кошти від міжнародних організацій.

Головна мета таких шахраїв — заволодіти даними банківських карт, особистими рахунками, CVV-кодами та іншою інформацією.

Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями. Дію, додатки для онлайн банкінгу та тому подібне потрібно завантажувати виключно із офіційних сайтів. Завжди уважно перевіряйте посилання, не переходять за підозрілими посиланнями та не вводьте там платіжні дані.

Щоб уникнути неприємностей, зверніть увагу на наступне:

Не розголошуйте конфіденційну інформацію. Ніколи не повідомляйте нікому свої паролі, PIN-коди, номери кредитних карток, паспортні дані, номери соціального забезпечення та іншу конфіденційну інформацію. Пам’ятайте працівники банків чи будь-яких фондів не можуть вимагати у вас конфіденційну інформацію. Максимум — номер картки, який складається з 16 цифр. Термін дії картки чи три цифри за звороті — це таємна інформація, яка має бути доступна лише власнику. Будьте обережні при здійсненні грошових переказів. Ніколи не надсилайте гроші незнайомцям або тим, хто вас просить про гроші через електронні канали зв’язку, такі як електронна пошта, соціальні мережі або месенджери. Переконайтеся, що це справді ваш друг чи родич просить позичити гроші, а його сторінка не зламана. Використовуйте захист від фішингу. Не відкривайте електронні листи від незнайомих або ненадійних джерел, не відповідайте на електронні повідомлення, які просять вас відправити особисту інформацію або підтвердити паролі. Використовуйте надійні паролі: Використовуйте складні паролі, які складаються з комбінації великих і малих літер, цифр та спецсимволів. Не використовуйте однакові паролі для кількох різних облікових записів. Використовуйте захист від вірусів: Встановлюйте програмне забезпечення для захисту від вірусів і забезпечення безпеки вашого комп’ютера та мобільного пристрою.

Лише ваша обережність дозволить вберегти кошти. Щоб не стати жертвою шахраїів, достатньо запам’ятати вище перераховані поради.

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