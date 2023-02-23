Штрафують та забирають права на 1 рік: водіїв масово штрафують за дрібне порушення ПДР

Українським водіям нагадали про відповідальність за недотримання правил дорожнього руху.

Щоб “перевиховати” українських водіїв не порушувати ПДР, регулярно посилюється відповідальність за ті чи інші порушення.

Тож тепер за досить незначне порушення можна отримати штраф у розмірі 500 гривень та отримати заборону на керування транспортними засобами на рік.

Щоб не стати порушником, варто стежити за нововведеннями та доповненнями. Тож в МВС нагадали водіям про відповідальність за порушення правил користування “аварійкою”.

“Аварійку” водії використовують в безлічі різних ситуацій :

при русі авто з технічними несправностями;

якщо машина забуксувала;

при вимушеній зупинці під час руху;

при осліпленні водієм світлом фар;

зупинка за вимогою представника правоохоронних органів;

під час аварії;

на знак вдячності іншим водіям;

для вибачення за невдалий маневр.

За використання аварійки в ситуаціях, які не передбачають правила дорожнього руху, працівники патрульної поліції можуть оштрафувати на суму у розмірі 425 гривень.

Якщо водій став винуватцем ДТП, тоді сума штрафу сягатиме 680 гривень. Також водія можуть позбавити водійських прав на шість чи навіть дванадцять місяців.

Правила дорожнього руху регулярно посилюють, оскільки кількість аварій на дорогах України доволі значна.

В період регулярних відключень електропостачання кількість аварій значно зросла. Адже через те, що вуличне освітлення та світлофори часто не працюють, а пішоходи нехтують світловідбиваючими елементами на одязі, водії не бачать людей, тож кількість жертв ДТП значно зросла.

Загалом, водіям варто бути більш уважними та дотримуватися ПДР. Водночас пішоходи теж повинні проявити обережність, адже в темному одязі люди стають майже непомітними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте помітними на дорозі. Навіть попри те, що вже дванадцяту добу електропостачання майже не відключають, не варто розслаблятися, адже ваша безпека в ваших руках.