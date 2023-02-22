Призовників з “білим квитком” можуть взяти на військову службу: пояснення юристів 

В Україні вже майже рік триває війна з російськими окупантами, відповідно до 24 лютого минулого року введено режим загальної мобілізації.

Однак мобілізація стосується не всіх громадян, Існують деякі категорії осіб, які можуть бути звільнені від військової служби, одержуючи “білий квиток”. Однак, навіть якщо особа має такий квиток, вона все ще може бути залучена до оборони країни.

Власники “білих квитків” виданих у період з 2006 по 2015 роки можуть бути мобілізовані.

Причиною є те, що наказ Міноборони України №342 більше не діє, і записи, що були зроблені на його підставі в військових квитках, вже не є чинними. У 2015 році Міноборони випустив наказ про скасовування положення, що передбачало зняття з обліку громадян, яких визнавали непридатними для служби у мирний час та обмежено придатними у разі воєнного стану, згідно з наказом МОУ №342 від 2006 року.

В даний час прийняття рішення про зняття військовозобов’язаних з обліку базується на Наказі МОУ 402 від 14 серпня 2008 року. Щоб бути визнаним “непридатним до військової служби з винятком із військового обліку”, необхідно щоб ВЛК виявила хворобу, перелічену в наказі №402 від 14.08.2008 року, встановлену під час медичної комісії ВЛК. Особа, яка була знята з військового обліку на підставі наказу №342 від 09.06.2006 року, може бути мобілізована в разі повномасштабної російсько-української війни і повинна знову пройти військово-лікарську комісію.

Раніше повідомлялося, що чоловіки призивного віку. які мають відстрочку або бронювання від мобілізації, можуть відмовитися від вручення повістки. Для цього достатньо надати відповідний документ, який підтвердить факт відстрочки чи бронювання. Якщо ж при собі такого документа немає, тоді потрібно буде з’явитися до Територіального центру комплектування з документами. Там раніше вручену повістку анулюють.