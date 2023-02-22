Налог за квартиры и дома теперь уплачивается по-новому: также изменены сроки

В Украине есть налог на “лишнюю” площадь. То есть все у кого есть квартира больше 60 м2, или дом больше 120 м2, за каждый дополнительный метр должны уплатить налог. В этом году Министерство финансов утвердило некоторые обновления по этому взысканию. Во-первых, обновили декларацию. Теперь здесь появилось несколько дополнительных пунктов, в том числе дополнены адреса, указаны льготы и их период. Также появилось дополнение для владельцев нескольких объектов недвижимости. Если вы владеете домом и квартирой, то их суммарно допустимая площадь 180 м2. И последнее обновление 2023 года – от налога освобождены люди, недвижимость которых находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.

Актуальный размер налога

Размер налога не фиксирован для всех украинцев. Его устанавливают местные власти, поэтому в зависимости от области его сумма может отличаться. Правда, закон установил определенные рамки. По состоянию на 2023 год размер налога не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за отчетный период. То есть так как в 2023 году все оплачивают 2022 год, то учитывается размер минималки именно в 2022 году.



Приведем пример, если у вас квартира площадью 100 м2, то налогообложению подлежит 40 из них. Сумма налога составит около 3900 гривен, то есть примерно 97 гривен за метр. Избежать налога можно, если у жилья есть несколько собственников. При условии, что доля каждого не превышает допустимую норму.

Декларацию можно заполнить в налоговой

Чтобы не напутать ничего, учитывая, что декларация распечатана на обновленных бланках, эксперты советуют заполнять ее непосредственно в налоговой. Специалисты все подскажут и помогут указать нужную информацию. Уплатить налог нужно до июля 2023 года или в течение 60 дней после получения платежки.