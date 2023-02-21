В «Укрпошті» українцям видають браковані LED-ламп: які шанси натрапити на несправний екземпляр

Світлодіодні лампи, які українці отримують на «Укрпошті» в обмін на свої старі лампи розжарювання, можуть виявитися бракованими. Проте ймовірність браку дуже низька – менше 2%. Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Голова «Укрпошти» пояснив, що в разі виявлення громадянином несправності в роботі однієї чи кількох ламп, він може звернутися до відділення і здійснити повторний обмін. Та наразі такі випадки – велика рідкість. Адже більшість LED-ламп, наданих компаніями-партнерами, цілком справні.

За словами Смілянського, лампи, які роздають українцям за державною програмою обміну, постачають компанії Osram та Philips. З цими виробниками «Укрпошта» підписала меморандум, згідно з яким і відбуваються поставки продукції. Лампи доставляють зі складів постачальників за кордоном та супроводжуються усією необхідною документацією. Зокрема всі лампи мають сертифікат якості європейського зразка. Але навіть сертифікована компанія не може гарантувати ідеальної якості кожного екземпляра своєї продукції.

Також в «Укрпошті» пояснили, як звітуються перед спонсорами програми за світлодіодні лампи, які отримують від виробників. Оскільки ініціатором цього проекту є Міністерство економіки України, а «Укрпошта» виступає лише в ролі технічного партнера, то згідно з постановою Кабміну №153 звітує поштовий оператор саме перед Мінекономіки. А вже донести всю необхідну інформацію про поставки донорам програми зобов’язане саме Міністерство.

Нагадаємо, що за державною програмою обміну ламп українці можуть отримати по 5 LED-ламп взамін своїх старих ламп розжарювання. Для цього потрібно зареєструватися на обмін у додатку «Дія», обравши відділення «Укрпошти», куди громадянину буде найзручніше звернутися. Також українці можуть прийти у відділення поштового оператора без реєстрації і отримати свої лампи пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.

Станом на сьогодні українці вже отримали безкоштовно 5 млн енергозберігаючих ламп. Тобто послугами державої програми скористався не менше 1 млн громадян.