Что будет, если не показать документы при вручении повестки: пояснение юриста

В Украине уже почти год идет общая мобилизация населения, в рамках которой украинцам призывного возраста вручают повестки. Последние несколько недель наблюдается активизация, поэтому многих украинцев интересует, что будет, если не показать документы при вручении повестки.

Мы пообщались с юристами и узнали, как действовать, если вас незаконно доставили в Территориальный центр комплектования и требуют документы.

Если задержанная правоохранительными органами личность не предоставит документы, то ее все равно могут заставить подписать повестку. В то же время они могут отпустить человека или составить протокол и провести обыск личных вещей.

Во время подобного несанкционированного обыска правоохранительные органы могут обнаружить паспорт и передать информацию с него в военкомат.

На такой случай граждане Украины должны знать свои права.

Следует помнить, что обыск карманов не является обыском личных вещей и регулируется нормами уголовного процесса. Если человек не согласился на обыск карманов, к нему нельзя применять процедуру обыска.

Правоохранители должны составлять протокол задержания перед началом обыска и объяснять причину проведения обыска.

Правоохранительные органы должны информировать задержанного о его правах, в том числе о праве на юридическую помощь.

Обыск и задержание можно проводить только при наличии оснований, таких как совершение правонарушения, наличие ориентиров, следов на одежде и т.д.

Человека не могут задерживать более трех часов, а время отсчета начинается с момента, когда к нему подошли на улице. Это регламентировано ст. 263 КУпАП.

Ранее мы рассказывали, что лица, которые имеют отсрочку или бронирование от мобилизации, могут абсолютно законно отказаться от получения повестки. Достаточно предоставить соответствующий документ. Если же его нет в момент получения повестки, то с документами об отсрочке следует явиться в Территориальный центр комплектования, где выданную ранее повестку аннулируют.