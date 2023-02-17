Банкомати відходять у минуле? Українців все частіше обирають альтернативні способи зняття готівки

За минулий рік, тобто за час війни, в банкоматах кількість операцій по зняттю готівки скоротилася на 29%. При чому громадяни почали знімати на 44% більше за одну транзакцію ніж в довоєнні часи.

Українці все частіше отримують готівку в касах різноманітних магазинів та на заправках. Таку інформацію повідомили в Українському процесинговому центрі (UPC), який займається обслуговуванням 21 банку, 52 тисяч POS-терміналів та 2,3 тисячі банкоматів.

Таким чином минулого року українці в 11 разів частіше користувалися послугою зняття готівки через POS-термінали та в касах магазинів при оплаті товарів. Грошовий оборот таких операцій за рік зріст в 41 раз, а середня сума однієї операції збільшилася аж на 271% — до 1594 гривень.

За даними UPC найчастіше гроші знімали в супермаркетах, заправках, аптеках та будівельних магазинах.

Водночас все рідше українці знімають гроші в банкоматах. Кількість операцій знизилась на третину, однак грошові об’єми не змінились. Це пов’язано з тим, що українці намагаються зняти трохи готівки про запас, адже регулярні відключення електроенергії не дозволяють знімати гроші, як раніше, швидко та майже без черги.

Власники банківських карт знімали в середньому на 44% більше готівки, середня сума однієї транзакції склала 3090 гривень.

Попри значний попит на послугу зняття готівки в касах магазинів, кількість операцій та грошових оборотів операцій в банкоматі все ще значно більше за торгові POS термінали — в 9 та 17 разів відповідно.

При чому доля операцій зі зняття готівки склала лише 7% зі всіх операцій за картками у 2022 році. Це свідчить про те, що українці все частіше використовують картки для оплати товарів та послуг. Це пов’язують з регулярними відключеннями електрики. До того ж люди хочуть мати трохи готівки про запас на випадок, якщо блекаут затягнеться.