Актуальні тенденції на ринку праці у 2023 : яку роботу шукають українців

Загалом шукачі роботи все частіше цікавляться вакансіями, які дозволяють працювати без прив’язки до конкретного міста, а також вакансіями в великих населених пунктах. Водночас роботодавці найчастіше пропонують посади продавців та водіїв.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Роботодавцям все складніше знаходити працівників, адже чимало українців виїхали за кордон або ж їх мобілізували. При чому більшість українців не влаштовують умови праці, заробітна плата надто низька, щоб можна було комфортно утримувати сім’ю.

На початку 2023 року українців найактивніше шукають роботу в Києві та Одесі, а також дистанційні вакансії. Найбільш популярними вакансіями є продавець, водій та адміністратор. Саме таку інформацію повідомляє Work.ua за результатами підписок в чат-боті у Viber.

На бот Work.ua в Rakuten Viber підписано близько 80 тисяч українців. З початку 2023 року найчастіше наші співгромадяни підписувалися на оновлення за такими вакансіями — продавець, водій, адміністратор, менеджер з продажів, помічник керівника, охоронець, вантажник, прибиральний та різнороб.

Найактивніше шукають роботу в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові. І це попри те, що Харків знаходиться під прицілом окупантів. Тобто людей вже не надто лякає війна, вони намагаються повертатися до звичного життя.

Щодо активності, то найбільш активними є шукачі роботи у віці від 35 до 44 років, друге місце займають люди в віці від 25 до 34 років, на третьому ті, кому виповнилося від 45 до 54 років.

Раніше повідомлялося, що третина українців втратила роботу через вторгнення окупантів. Ще близько 10% наших співгромадян зовсім залишилися без доходів.

Окупанти завдали жахливої шкоди українцям у всіх сферах життя, вони знецінили людські життя, знищили наше майно, позбавили роботи та навіть електроенергії. Але ми не здамося, вже в цьому році знищимо ворожу армію, а тоді почнемо відбудову.