В Держпродспоживслужбі пояснили, чи може охоронець магазину перевіряти ваші особисті речі

Працівники магазину мають право стежити за підозрілими покупцями в торговому залі та викликати поліцію, але лише в певних випадках.

Якщо магазин наполягає на проведенні огляду ваших особистих речей, то покупець повинен вимагати пред’явити документи, які послужать підставою для обшуку. Незалежно від того, хто наполягає на проведенні огляду — продавець, директор чи охоронець, особа має надати відповідні докази.

Якщо в охорони викликають сумніви або підозри, то вони повинні стежити за товаром в торговому залі за допомогою камер спостереження, якщо вони є.

Водночас охорона магазину має право викликати поліцію в наступних випадках:

на виході із супермаркету спрацювала рамка, яка захищає від крадіжок;

камери спостереження зафіксували факт крадіжки;

покупці помітили крадіжку та повідомили про цей факт охоронця.

А от щодо проведення обшуку без згоди покупця та без залучення поліції, то такі дії представників магазину будуть порушувати закон. 29 стаття Конституції та 289 стаття Цивільного кодексу України забезпечує право на свободу та особисту недоторканність для всіх громадян.

Якщо ж охорона магазину наполягає на обшуку, погрожує або не випускає з магазину, то потрібно викликати правоохоронців. Якщо ж представники магазину не поспішають викликати поліцію, а ви впевнені у своїй правоті, викликайте поліцію особисто.

Також українцям нагадують, що споживач має право своєчасно отримувати доступну інформацію про товар. Якщо ціна товару на ціннику не відповідає фактичній вартості товару, то покупець має право вимагати компенсацію різниці.

Знаючи свої права, ви зможете захистити власні інтереси у будь-якій ситуації. Адже охорона магазину завжди може помилитися чи неправильно трактувати зображення з відеокамери. Тож, якщо ви впевнені в своїй правоті, не бійтеся звертатися до правоохоронців для доведення своєї позиції.