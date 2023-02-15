Надсучасний та “секретний” дрон російського виробництва можна купити на AliExpress

Нещодавно, глава Примор’я Олег Коженко опублікував відео в Telegram з випробуванням надсучасного безпілотника російського виробництва. Він стверджує, що на відео показана робота безпілотного літального апарата, який створили приморські вчені, а 55% всіх комплектуючих виготовлені саме в росії. Такі секретні дрони будуть використовуватися в “спецоперації”. Однак ситуація виявилася курйозною.

Що відомо про російський дрон

Дрон, який показаний в відеоролику, спеціалісти змогли ідентифікувати. Насправді це безпілотний літальний апарат Raefly VT260 виробництва китайської компанії CUAV Tech. На AliExpress вартість цієї моделі складає всього 8 тисяч доларів, топова модифікація пропонується на 18 тисяч доларів.

Ця ситуація розвеселила не лише українців, але й жителів Примор’я, які почали насміхатися на губернатором регіону та звинуватили його в розкраданні державних коштів. Адже річ не лише в тому, що хвалена російська розробка виявилася китайською, але й те, що за озвученою в росзмі інформацією, дрон коштує якихось шалених грошей.

Але і це ще не все. Пульт цієї секретної розробки взагалі виявився американським. Саме такі пульти виробляє американська компанія 3DRobotics.

Російського чиновника не засмутили аргументи користувачів соцмереж, він вперто продовжує розповідати байку, що дрон є секретною та інноваційною розробкою приморських вчених.

Водночас китайська компанія CUAV Tech, чий дрон окупанти називають своєю розробкою, виступає проти війни. Вона забороняє використовувати свої БПЛА для військових цілей.

Така ситуація грає на руку українцям. Річ у тім, що російська корупція та розкрадання коштів допомагають нам в наближенні перемоги. Пам’ятаєте, як ще в перші місяці війни в російських окупантів були “картонні” бронежилети та каски, які не призначені для захисту. Якби в армії рф не було масового відмивання коштів, то нашим ЗСУ було б значно складніше. Попри значну загрозу, наші захисники ефективно нищать окупантів. Сподіваємося, що цей рік принесе нам довгоочікувану перемогу, а росії повний розгром.