Гривна может обвалиться: НБУ хочет, чтобы украинцы избавлялись от налички

Война — это то, что сокрушительно влияет даже на самую мощную экономику. Еще в прошлом году был ряд экспертов, прогнозировавших курс доллара на уровне 100 гривен за единицу. И это действительно могла быть наша реальность. Однако совместными усилиями банков и НБУ гривну удается удерживать на более или менее нормальном уровне. Однако эксперты говорят, что угроза обесценения национальной валюты все еще высока.

“Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только НБУ за прошлый год опубликовал для бюджета 400 миллиардов гривен. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, угрожающий курсовой стабильности“, — отмечает глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ хотят, чтобы украинцы избавлялись от наличных денег

По словам НБУ, единственный эффективный выход из этой ситуации — уменьшение обращения наличных денег. Людям нужно откладывать деньги на депозиты, чтобы они оставались в банках. Но для этого нужно, чтобы эти депозиты были выгодны.



“Ведь если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: да, зачем мне этот депозит, хлопот больше, чем прибыли. Но когда делают предложение на уровне 20% – задумаетесь и оставите деньги в банке“, — считает Пышный.

По словам руководителя НБУ, у главного банка страны много инструментов влияния на банки, поэтому условия депозитов скоро будут меняться. Все для того, чтобы гривна не обесценивалась, а курс валют не рос.

В 2023 году курс доллара не должен превысить 50 гривен

Несмотря на разные прогнозы, и не всегда положительные, в НБУ заявляют, что курс валют на конец года может возрасти, но доллар точно не пересечет отметку в 50 гривен. Конечно, прогнозировать что-то сложно, ведь на валютный рынок сильно влияет ситуация на фронте. Если ВСУ будут иметь успех, то вполне вероятно, что гривна наоборот укрепится.