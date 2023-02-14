Гривня може обвалитися: НБУ хоче, щоб українці позбувалися готівки

Війна — це те, що нищівно впливає навіть на найпотужнішу економіку. Ще минулого року був ряд експертів, які прогнозували курс долара на рівні 100 гривень за одиницю. І це дійсно могла бути наша реальність. Проте спільними зусиллями банків та НБУ, гривню вдається втримувати на більш менш нормальному рівні. Проте експерти кажуть, що наразі загроза знецінення національної валюти все ще висока.

“Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності, спричинений фінансуванням бюджету війни. Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 мільярдів гривень. І вся ця ліквідність зараз створює навіс, який загрожує курсовій стабільності“, – зазначає голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ хочуть, щоб українці позбувалися від готівки

Зі слів НБУ єдиний ефективний вихід з цієї ситуації — зменшення обігу готівки. Людям потрібно відкладати гроші на депозити, щоб вони залишалися в банках. Але для цього потрібно, щоб ці депозити були вигідними.

“Адже якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: так, навіщо мені цей депозит, клопоту більше, ніж прибутку. Але коли роблять пропозицію на рівні 20% – задумаєтесь і залишите гроші в банку“, – вважає Пишний.

Зі слів керівника НБУ, головний банк країни має багато інструментів впливу на банки, тому умови депозитів скоро будуть змінюватися. Все задля того, щоб гривня не знецінювалася, а курс валют не зростав.

У 2023 курс долара не повинен перевищити 50 гривень

Попри різні прогнози, і не завжди позитивні, у НБУ заявляють, що курс валют на кінець року може зрости, але долар точно не перетне позначку у 50 гривень. Звісно прогнозувати щось складно, адже на валютний ринок сильно впливає ситуація на фронті. Якщо ЗСУ матимуть успіх, то цілком ймовірно, що гривня навпаки зміцниться.