Украинцы смогут бесплатно обменять старый газовый котел на новый: детали

Правительство Украины очень хочет, чтобы мы стали полностью независимы в плане газа и полностью отказались от его импорта. Говорят это вполне реально, однако для этого нужно, чтобы все жители страны перешли на новое и современное отопительное оборудование. Мол, это и для самих людей хорошо, ведь платить за газ придется меньше. И, конечно, для государства хорошо, потому что удастся получить перспективную самостоятельность в этой области. В то же время власти понимают, что далеко не все граждане готовы инвестировать в новый газовый котел или колонку. Поэтому правительство работает над программой обмена старых газовых котлов на новые.

Хотят повторить опыт с лампочками

Сейчас в Украине действует услуга обмена, в рамках которой владельцы пяти старых лампочек могут получить взамен пять новых энергоэффективных и при этом совершенно бесплатно. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава “Оператора газотранспортной системы” Сергей Макогон. Конечно, лампочки и котлы это совершенно разная ценовая категория, однако эксперты уверены, что при приложении надлежащих усилий и присоединении партнеров проект можно реализовать.



По словам Макогона, если бы каждый украинец заменил старое оборудование новым, то нам удалось бы за год сэкономить 2 миллиарда кубометров газа. Говорят, что даже 1 сэкономленный миллиард позволит перестать быть зависимым от импортеров.

“Мне кажется, что это реальнее, чем построить 2 атомных энергоблока за 6 лет до 2030 года за 10 млрд долларов“, — отметил Макогон.

Людей призывают по возможности самостоятельно все менять

Тем, кто имеет возможность заменить старое оборудование, советуют не медлить. Например, если взять две одинаковые квартиры, но с разным котлом, то для одинаковой температуры воздуха нужно использовать разное количество кубов. Старый газовый котел потребляет гораздо больше топлива, чем новый.