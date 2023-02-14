Українці зможуть безкоштовно обміняти старий газовий котел на новий: деталі

Уряд України дуже хоче, щоб ми стали повністю незалежними в плані газу та повністю відмовилися від його імпорту. Кажуть це цілком реально, однак для цього потрібно, щоб абсолютно всі мешканці країни перейшли на нове і сучасне опалювальне обладнання. Мовляв, це і для самих людей добре, адже платити за газ доведеться менше. І звісно ж для держави добре, тому що вдасться отримати перспективну самостійність у цій галузі. Водночас влада розуміє, що далеко не всі громадяни готові інвестувати у новий газовий котел чи то колонку. Тож наразі уряд працює над програмою обміну старих газових котлів на нові.

Хочуть повторити досвід з лампочками

Зараз в Україні діє послуга обміну у рамках якої власники п’ятьох старих лампочок можуть отримати на заміну п’ять нових енергоефективних і при цьому цілком безкоштовно. Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-глава “Оператора газотранспортної системи” Сергій Макогон. Звісно лампочки і котли це зовсім різна цінова категорія, однак експерти впевнені, що при докладанні належних зусиль та долучення партнерів проєкт можна реалізувати.

Зі слів Макогона, якби кожен українець замінив старе обладнання на нове, то нам вдалося б за рік зекономити 2 мільярди кубометрів газу. Кажуть, що навіть 1 заощаджений мільярд дозволить перестати бути залежним від імпортерів.

“Мені здається, що це реальніше, ніж побудувати 2 атомні енергоблоки за 6 років до 2030 року за 10 млрд доларів”, – зазначив Макогон.

Людей закликають при можливості самостійно все замінювати

Тим хто має можливість замінити старе обладнання радять не зволікати. Для прикладу, якщо взяти дві однакові квартири, але з різним котлом, то для однакової температури повітря потрібно використати різну кількість кубів. Старий газовий котел споживає значно більше палива, ніж новий.