Оновлено умови сплати податку за “зайві” квадратні метри: що треба знати?

В Україні є податок на “зайві” квадратні метри. Тобто кожен у кого у власності є квартира площею понад 60 м2, або будинок площею понад 120 м2, повинен за кожен “зайвий” метр платити податковий збір. Розмір податку абсолютно різний в залежності від регіону. Місцева влада в праві самостійно встановлювати ставки, а також регулювати кількість допустимих метрів. Даний податок українці сплачують щороку за однією і тією ж схемою. Однак цього року з’явилося кілька доповнень і ось про що варто знати.

Нові правила сплати податку

По-перше, тепер декларація виглядає по-новому. Додано додаткові адреси, інформацію про пільги та їх терміни. Також, з’явився пункт, який стосується тих, у кого кілька об’єктів нерухомості. Наприклад, якщо у вас квартира і будинок, то їхня сумарна площа не повинна перевищувати 180 м2. Лише у тому випадку ви можете не сплачувати податок.

Також, попри те, що вартість податку кожна місцева влада встановлює на власний розсуд, але є певні допустимі норми. Наприклад, у законі прописано, що величина ставки не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік.

Також, якщо помешкання має двох і більше власників, то податок сплачувати не потрібно. Звісно ж якщо їхня частка не перевищує допустиму норму.

Заповнювати декларацію можна у податковій

Щоб не наплутати ніяких даних у декларації нового зразка, заповнити її можна прямо у податковій за місцем реєстрації чи проживання. Спеціалісти нададуть потрібний бланк і все підкажуть. Тягнути з оплатою теж не варто. Терміни не змінилися. Сплатити податок потрібно до 1 липня 2023 року, або ж протягом 60 днів з моменту отримання квитанції.