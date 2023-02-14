Польща анонсувала нові виплати для українців: хто та на що претендує?

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали у Польщу. Сусідня держава запропонувала біженцям безкоштовне проживання у спеціально облаштованих центрах та соціальну допомогу. Згодом, деякі виплати було припинено. І ось, з нового 2023 року українські родини знову можуть претендувати на фінансову підтримку. Повертається виплата “Сім’я 500+”. На цю виплату претендують люди з неповнолітніми дітьми. Щомісяця така родина може отримувати 500 злотих, що еквівалентно на даний час 4400 гривень. На виплату претендують лише ті українці, які приїхали у Польщу легально та зробили це після 23 лютого 2022 року.

Як можна оформити допомогу?

Для того, щоб оформити виплату, потрібно подати заявку через платформу електронних послуг Установи соціального страхування (PUE ZUS) або ж через електронний банкінг Alior Bank, Bank PK, Bank Pocztow, Credit Agricole, VeloBan, mBan, Millennium, PEKA, Santander, SGB-Bank.

Щоб подати заявку через ZUS потрібно мати польський номер або електронну пошту, мати ідентифікаційний номер Pesel та зареєструватися на платформі.

Заявку можуть подавати особи, які мають громадянство України, перебувають в Польщі на законних правах, реєструвалися, як особи, що потребують тимчасового захисту. Також якщо дитина не рідна, то повинно бути оформлено опікунство. І дитина знову ж мала в’їхати на територію Польщі після 23 лютого 2022 року.

Про виїзд з країни потрібно повідомляти

Минулого року деякі українці мали проблеми з польською стороною і через ці виплати зокрема. Якщо ви плануєте покидати Польщу, то маєте повідомити про це у ту ж організацію, де оформляли виплати, щоб допомогу припинили нараховувати. В протилежному випадку гроші й надалі надходитимуть на рахунок і потім їх потрібно буде повернути. А в більшості випадків ще й зі штрафом.