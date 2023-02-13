Украинцам начали выдавать пособие на оплату коммуналки прямо наличными

В январе 2023 года в Украине завершили реформу по монетизации субсидий. Теперь помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставлять только в наличной форме. Так что в феврале украинцы уже начнут получать субсидии по-новому. Об этом стало известно из публикации на сайте Министерства социальной политики Украины.

В Минсоце отметили, что благодаря реформе украинцы будут получать свои деньги «на руки» и если им удастся сэкономить на коммуналке, смогут использовать остальные средства на что пожелают. Это станет для граждан дополнительной мотивацией к экономии энергоресурсов.

Ранее форм предоставления субсидии в Украине было две – наличная и безналичная. Введенные изменения коснутся потребителей, получавших пособие на оплату коммуналки на специальный счет в Ощадбанке. Теперь средства им будут выплачиваться исключительно в наличной форме напрямую от Пенсионного фонда.

Начисление субсидии будет происходить следующим образом:

потребителям, которые до декабря 2022 получали субсидию наличными или обратились за ее оформлением с декабря 2022, Пенсионный фонд перечислит деньги на их личные счета в уполномоченных банках или выплатит через «Укрпочту»;

пенсионерам, которые до декабря 2022 свои льготы получали в безналичной форме, средства перечислят на их пенсионные счета или выплатят в отделении «Укрпочты», в котором старики получают пенсию;

льготникам, не являющимся пенсионерами и до декабря 2022 года получавшим пособие на оплату услуг ЖКХ в денежной безналичной форме, средства перечислят на специальные счета, которые для них откроет в Ощадбанке Пенсионный фонд.

Последней категории льготников ПФУ индивидуально сообщит об открытии счета для выплаты субсидии. Получить на него деньги граждане смогут после того, как лично обратятся в Ощадбанк и заключат с ним договор.

Если же средства льготник желает получать на уже существующий счет в другом банке или через Укрпочту, ему придется написать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать в сервисном центре с помощью электронной почты или портала электронных услуг ПФУ.