Погода в марте еще удивит украинцев: чего ждать

Синоптики прогнозируют, что эти выходные будут достаточно теплыми. В Украину пришла оттепель. Однако расслабляться не стоит. Холодные дни все еще будут в марте. Природа решила пошутить, ведь стоит ожидать достаточно теплого конца зимы и по-зимнему холодного начала весны.

Именно таким прогнозом поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В этом году зима была чуть ли не аномально теплой. До нового года морозов почти не было. Январь сопровождался аномально высокими температурами, даже в Крещение, когда обычно сильные морозы, в этом году температура воздуха днем ​​достигала +11 градусов по Цельсию. В то же время радоваться пока рано, начало февраля принесло трескучие морозы. Несмотря на потепление и ближайшие дни, весна еще удивит.

За теплую зиму еще придется заплатить. Погода в начале марта или в феврале покажет на что способна зима. В настоящее время наблюдается значительная оттепель, температура воздуха будет сохраняться около нуля.

Последняя декада февраля ожидается по-весеннему теплой, а вот начало марта принесет морозы.

Пока стоит наслаждаться теплом, но далеко прятать теплые вещи еще не нужно. Они понадобятся всего через пару недель.

В целом погода в этом году удивила украинцев. В условиях полномасштабной войны и атак противника на энергетическую инфраструктуру сама погода помогла нам пережить зиму. Регулярные отключения электроснабжения создают немало трудностей в обогреве домов, поэтому теплая погода сыграла на руку украинцам. Несмотря на прогнозы, что эта зима может оказаться самой сложной за всю историю независимости Украины, нам удалось преодолеть вызовы полномасштабной войны. Теперь остается надеяться, что наши западные партнеры предоставят достаточно тяжелое вооружение для того, чтобы одержать победу над врагом. Есть надежда, что следующую зиму мы встретим уже под мирным небом и будем праздновать Рождество и Новый год в кругу семьи в полном составе.