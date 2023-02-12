Vodafone кардинально оновив тарифи: кажуть, що клієнти цього потребували

Мобільний оператор Vodafone є одним з найбільших в Україні. Компанія обслуговує мільйони клієнтів і регулярно збирає різноманітні дані для того, щоб з їх слів ставати ще кращими. Відтак, у компанії заявили, що минулого року у їхніх абонентів кардинально змінилися запити та вимоги стосовно тарифів. Тобто якщо раніше більшість обирали тариф, який буде дешевшим, або ж той за допомогою якого буде зручно спілкуватися з друзями, то зараз все навпаки. Людям важлива наявність інтернету та стабільного покриття, особливо в умовах регулярних вимкнень електроенергії.

Компанія представила нову лінійку національних тарифів

У зв’язку з оновленими потребами клієнтів, оператор представив нову лінійку національних тарифів. Вони називаються Joice, Pro і Max. Тепер за фіксовану плату користувачі отримають безлімітний інтернет, хвилини на дзвінки, а також дзвінки у роумінгу.

“Користувачам не потрібно шукати Wi-Fi, щоб подивитись серіал…, замислюватись, скільки залишилося гігабайт або скільки коштуватиме дзвінок на мережу іншого оператора… У новій лінійці спробували врахувати усі поточні потреби абонентів“, – зазначили у Vodafone.

Також оператор зробив безлімітний доступ до майже 40 різних додатків. Серед них найпопулярніші: Телеграм, Тік Ток, Інстаграм тощо. В компанії розуміють, що на даний момент людям важливо мати безперервний доступ до інформації та свіжих новин. А ці платформи є найпопулярнішими для споживання подібного контенту.

“Якщо раніше при виборі оператора люди орієнтувалися більше на своє коло спілкування або ціну, то сьогодні вирішуються такі речі, як покриття та наявність додаткових пропозицій – таких, як безлімітний трафік на сервіси, якими користуєшся щодня, та доступний роумінг… У таких умовах найбільшою популярністю останнім часом користується наш тариф Joice“, – підсумував директор по маркетингу Андрій Отрощенко.