Погода в березні ще здивує українців: чого чекати

Синоптики прогнозують, що ці вихідні будуть доволі теплими. До України прийшла відлига. Однак розслаблятися не варто. Холодні дні все ще будуть в березні. Природа вирішила пожартувати, адже варто очікувати доволі теплого кінця зими та по зимовому холодного початку весни.

Саме таким прогноз поділилася синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Цьогоріч зима була ледь не аномально теплою. До нового року морозів майже не було. Січень супроводжувався аномально високими температурами, навіть на Водохреще, коли зазвичай сильні морози, цього року температура повітря вдень досягала +11 градусів за Цельсієм. Водночас радіти поки рано, початок лютого приніс тріскучі морози. Попри потепління та найближчі дні, весна ще здивує.

За теплу зиму ще доведеться заплатити. Погода на початку березня чи ще у лютому покаже на що здатна зима. Наразі спостерігається значна відлига, температура повітря зберігатиметься близько нуля.

Остання декада лютого очікується по-весняному теплою, а от початок березня принесе морози.

Поки варто насолоджуватися теплом, але далеко ховати теплі речі ще не потрібно. Вони знадобляться лише за кілька тижнів.

Загалом погода цього року погода здивувала українців. В умовах повномасштабної війни та атак ворога на енергетичну інфраструктуру сама погода допомогла нам пережити зиму. Регулярні відключення електропостачання створюють чимало труднощів в обігріві осель, тож тепла погода зіграла на руку українцям. Попри прогнози, що ця зима може стати найскладнішою за всю історію незалежності України, нам вдалося подолати виклики повномасштабної війни. Тепер залишається сподіватися, що наші західні партнери нададуть достатньо важкого озброєння для того, щоб здобути перемогу над ворогом. Є надія, що наступну зиму ми зустрінемо вже під мирним небом та святкуватимемо Різдво і Новий рік в родинному колі у повному складі.