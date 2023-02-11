Выплаты некоторых пенсионеров могут заблокировать: в Пенсионном фонде рассказали детали

В правительстве одобрили изменения в закон, предоставляющий Пенсионному фонду доступ к информации о пересечении гражданами границ Украины, а также о въезде на временно оккупированные территории или пребывании на оккупированной территории.

Такую информацию сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарам Мельничук.

В законопроекте предлагают обязать Государственную пограничную службу передавать Пенсионному фонду информацию о лицах, которые пересекали границы Украины или въезжали/въезжали на временно оккупированные территории Украины через контрольные пропускные пункты.

Текст законопроекта пока не опубликован в открытом доступе. Поэтому пока сложно говорить, к чему такие изменения приведут, особенно в случае выезда лиц на временно оккупированные территории Украины.

Также не исключено, что Пенсионный фонд Украины хочет получать информацию о пересечении границы с тем, чтобы уменьшить расходы Пенсионного фонда, приостановив выплаты мигрантам. Это касается всех граждан Украины, которые находятся за пределами Украины или на временно неподконтрольных Киеву территориях.

Однако все это только догадки.

Напомним, что с марта в Украине пройдет полномасштабная индексация пенсионных выплат. Однако повышение коснется не всех пенсионеров. Ранее сообщалось, что все социальные выплаты и заработные платы будут заморожены на весь 2023 год из-за значительного дефицита средств в бюджете в связи с полномасштабным вторжением российской армии на территорию Украины. Однако в начале января глава Министерства социальной политики сообщил об очередной индексации пенсионных выплат. Эксперты предполагают, что пенсии увеличат на 24%, однако это пока только предположение. До сих пор точная информация не обнародована, но до марта осталось не так много. Так что уже через несколько недель мы узнаем, как изменится размер пенсионных выплат. Пенсионеры рассчитываются на повышение пенсий на 24%, ведь это поможет несколько улучшить финансовое положение, поскольку цены на товары первой необходимости существенно выросли с начала войны.