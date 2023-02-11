Виплати деяких пенсіонерів можуть заблокувати: в Пенсійному фонді розповіли деталі

В уряді схвалили зміни до закону, який надає Пенсійному фонду доступ до інформації про перетин громадянами кордонів України, а також про в’їзд на тимчасово окуповані території або перебування на окупованій території.

Таку інформацію повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарам Мельничук.

В законопроєкті пропонують зобов’язати Державну прикордонну службу передавати Пенсійному фонду інформацію про осіб, які перетинали кордони України чи в’їжджали або виїжджали на тимчасово окуповані території Україні через контрольні пропускні пункти.

Текст законопроєкту наразі не опубліковано в відкритому доступі. Тож поки складно говорити до чого такі зміни призведуть, особливо в разі виїзду осіб на тимчасово окуповані території України.

Також не виключено, що Пенсійний фонд України хоче отримувати інформацію про перетин кордону для того, щоб зменшити витрати Пенсійного фонду, призупинивши виплати мігрантам. Це стосується всіх громадян України, які наразі перебувають за межами України або на тимчасово непідконтрольних Києву територіях.

Однак все це лише здогадки.

Нагадаємо, що з березня в Україні пройде повномасштабна індексація пенсійних виплат. Однак підвищення торкнеться не всіх пенсіонерів. Раніше повідомлялося, що всі соціальні виплати та заробітні плати будуть заморожені на весь 2023 рік, через значний дефіцит коштів в бюджеті у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської армії на територію Україну.

Однак на початку січня очільниця Міністерства соціальної політики повідомила про чергову індексацію пенсійних виплат. Експерти припускають, що пенсії збільшать на 24%, однак це поки лише припущення. Досі точна інформація не оприлюднена, але до березня залишилося не так багато. Тож вже за кілька тижнів ми дізнаємося, як зміниться розмір пенсійних виплат. Однак пенсіонери розраховуються на підвищення пенсій на 24%, це допоможе трохи покращити фінансове становище, адже ціни на товари першої необхідності суттєво зросли від початку війни.