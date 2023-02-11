В ПФ розповіли, через що в українців найчастіше відбирають субсидію

Одна із найпоширеніших причин відмови у наданні субсидії за комунальні послуги — наявність заборгованості. Для того, щоб вам відмовили в допомозі на оплату комуналки достатньо мати борг у розмірі лише 680 гривень.

Таку інформацію повідомили в Пенсійному фонді, обов’язком якого тепер є й нарахування субсидій. Згідно з правилами, державні органи можуть відмовити в наданні субсидії, якщо громадянин не оплачував комуналку протягом трьох місяців або має загальну суму боргу від 680 гривень.

За правилами максимальна сума боргу, при якій субсидію відберуть може складати 40 неоподатковуваних мінімумів. На сьогодні це складає 680 гривень. Також варто додати й інші, не менш поширені причини, коли українців можуть позбавити субсидії на комунальні послуги. Друга за популярністю причина відмови — покупка на суму від 50 тисяч гривень.

Щодо середнього розміру субсидії, то сума в середньому складає 2,8 тисячі гривень. Однак остаточна сума залежить багатьох факторів. Мова йде про площу житла, кількість осіб, які проживають в домогосподарстві та загального доходу сім’ї.

Загалом формула розрахунку субсидії передбачає надання допомоги в такому розмірі, щоб сім’я не витрачала на оплату комуналки понад 20% від свого загального доходу на місяць.

Однак якщо дохід в сім’ї доволі високий, то відсоток витрачений на комуналку може бути більшим. Кожне звернення розглядається в індивідуальному порядку. Зазначимо, що всі українці, які бажають отримати субсидію на комуналку, повинні заповнити декларацію, в якій слід вказати всіх членів сім’ї та їх доходи. Якщо особа умисно чи випадково приховає інформацію про доходи, то її змусять повернути надмірно надану субсидію в судовому порядку.

Тож для уникнення проблем важливо вказувати лише правдиву інформацію. А у випадку змін, наприклад, зміні кількості членів сім’ї чи рівня доходів, потрібно повідомити Пенсійний фонд, якому наразі доручили оформлення субсидій.