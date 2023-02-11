В ПФ рассказали, из-за чего у украинцев чаще всего отбирают субсидию

Одна из наиболее распространенных причин отказа в предоставлении субсидии за коммунальные услуги – наличие задолженности. Для того чтобы вам отказали в помощи на оплату коммуналки, достаточно иметь долг в размере всего 680 гривен.

Такую информацию сообщили в Пенсионном фонде, обязанностью которого теперь есть и начисление субсидий. Согласно правилам, государственные органы могут отказать в предоставлении субсидии, если гражданин не оплачивал коммуналку в течение трех месяцев или имеет общую сумму долга от 680 гривен.

По правилам максимальная сумма долга, при которой субсидию отберут, может составлять 40 тысяч рублей. На сегодняшний день эта сумма равна 680 гривнам. Также следует добавить и другие, не менее распространенные причины, когда украинцы могут лишить субсидии на коммунальные услуги. Вторая по популярности причина отказа – покупка на сумму от 50 тысяч гривен.

Что касается среднего размера субсидии, то сумма в среднем составляет 2,8 тысячи гривен. Однако окончательная сумма зависит от многих факторов. Речь идет о площади жилья, количестве лиц, проживающих в домохозяйстве и общем доходе семьи.

В общем, формула расчета субсидии предусматривает оказание помощи в таком размере, чтобы семья не тратила на оплату коммуналки более 20% от своего общего дохода в месяц.

Однако если доход в семье достаточно высок, то процент потраченный на коммуналку может быть больше. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. Все украинцы, желающие получить субсидию на коммуналку, должны заполнить декларацию, в которой следует указать всех членов семьи и их доходы. Если лицо умышленно или случайно скроет информацию о доходах, его заставят вернуть чрезмерно предоставленную субсидию в судебном порядке.

Поэтому во избежание проблем важно указывать только правдивую информацию. А в случае изменений, например, изменения количества членов семьи или уровня доходов, нужно сообщить Пенсионному фонду, которому поручили оформление субсидий.