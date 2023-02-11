Правила продажу алкоголю змінять, а ціни піднімуть: чого очікувати від законотворців

В Офісі президента пропонують кардинально змінити правила продажу спиртних напоїв. Можуть заборонити продавати алкоголь за готівку, а замість звичних акцизних марок використовуватимуть електронні.

Зробити акцизну марку електронною пропонують в Офісі президента та профільному комітеті ВР. Попри обіцяну боротьбу з контрабандою, в Україні частина ринку алкогольних напоїв все ще знаходиться в тіні. Придбати продукцію без акцизів досі можна онлайн.

Що зміниться після впровадження електронних акцизів

Міністерство фінансів пропонує збільшити акциз на вина. Наразі він складає 8,42. В Кабміні його планують збільшити на 3,81, тобто до 12,23. Збільшення цін на алкоголь дозволить щомісяця додавати до держбюджету 3,3 мільйона гривень. Така сума буде дуже незначною в масштабах бюджету країни.

Водночас в Офісі президента пропонують повністю заборонити продавати алкоголь за готівку. Розрахуватися можна буде лише безготівково. Це позбавить магазини можливості продавати товари з фальсифікованим акцизом.

В ОП стверджують, що частка тіньового ринку спиртного сягає 50%. Тож нововведення мають сенс.

Спиртне наразі приносить в бюджет України близько 10 мільярдів гривень на рік, тож є сенс повністю вивести ринок алкогольних напоїв з тіні.

Що змінить після впровадження змін

Таким чином пляшка вина подорожчає мінімум на 4 гривні. Уряду доведеться переглянути мінімальні роздрібні ціни, оскільки зміниться одна із ключових компонентів в ціні.

Вартість міцного алкоголю виросте приблизно на 20-30%. Представники ринку стверджують, що в такому випадку відсоток тіньового ринку зросте. Однак жорсткий контроль може цього не допустити.

Акцизи стануть електронними, а придбати алкоголь можна буде лише банківською картою. Замість наклеєних акцизних марок впровадять електронні акцизи в форматі QR-кодів, які будь-хто бажаючий зможе відсканувати та дізнатися, звідки алкоголь потрапив у магазин. Однак купувати алкоголь можна буде лише безготівково.