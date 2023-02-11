Мартовский перерасчет пенсий коснется не всех: кто лишен доплат

Из-за войны в Украине заморожен размер пенсий и зарплат. Это означает, что никаких повышений в связи с прожиточным минимумом или плановыми доплатами не будет. Пенсия и минимальная зарплата будет одинаковой до конца 2023 года. Однако, одно исключение из правил существует – мартовская индексация. Ее решили не отменять, более того расчетный индекс планируют поставить такой, как есть на самом деле, а это почти 24% по предварительным подсчетам экспертов. Но оказывается радоваться рано. Не всех пенсионеров коснется этот пересчет, а даже если коснется, то не факт, что они его почувствуют.

Работающие пенсионеры на индексацию не рассчитывают

В Украине есть определенный процент пенсионеров, которые по достижении пенсионного возраста продолжают работать и зарабатывать дополнительный стаж. Таким индексировать пенсию не будут. Все потому, что она привязана к прожиточному минимуму. Если человек решит уволиться с работы, то пенсию сразу перечислят.



Всех остальных индексация коснется, но не каждый ее почувствует. Дело в том, что индексируют не фактическую выплату, а расчетную. Приведем пример. Сейчас минимальная пенсия гражданина, вышедшего на пенсию с нужным стажем, составляет 2500 гривен. Из этой суммы 2050 – это расчетная выплата, а остальные надбавки за стаж. Прибавки при индексации не учитываются, так что даже если 2000 проиндексируют на 24% в результате пенсионер получит тех же 2500 гривен. Эксперты говорят, что реально почувствуют доплаты те, у кого расчетная пенсия 6000 гривен и больше. Им досчитают не менее 1500 гривен.

Требования к стажу уже строже

Напомним, что в этом году вступили в действие новые правила, касающиеся пенсионной реформы. Теперь минимальный стаж для украинцев, желающих выйти на пенсию в 60 лет, составляет 30 лет. На следующий год это будет уже 31 год и так плюс год до 2028 года включительно. В итоге минимальный стаж должен составить 35 лет.