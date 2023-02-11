Березневий перерахунок пенсій торкнеться не всіх: кого позбавлено доплат

Через війну в Україні заморожено розмір пенсій та зарплат. Це означає, що ніяких підвищень у зв’язку з прожитковим мінімумом або планових доплат не буде. Пенсія та мінімальна зарплата буде однаковою аж до кінця 2023 року. Проте, один виняток з правила існує — березнева індексація. ЇЇ вирішили не скасовувати, ба більше розрахунковий індекс планують поставити такий, як є насправді, а це майже 24% за попередніми підрахунками експертів. Та виявляється радіти рано. Не всіх пенсіонерів торкнеться цей перерахунок, а навіть якщо торкнеться, то не факт, що вони його відчують.

Працюючі пенсіонери на індексацію не розраховують

В Україні є певний відсоток пенсіонерів, які після досягнення пенсійного віку продовжують працювати та заробляти додатковий стаж. Таким індексувати пенсію не будуть. Все через те, що вона прив’язана до прожиткового мінімум. Якщо особа вирішить звільнитися з роботи, то пенсію одразу ж перерахують.

Всіх інших індексація торкнеться, але не кожен її відчує. Річ у тому, що індексують не фактичну виплату, а розрахункову. Наведемо приклад. Зараз мінімальна пенсія громадянина, який вийшов на пенсію з потрібним стажем, становить 2500 гривень. З цієї суми 2050 — це розрахункова виплата, а решту надбавки за стаж. Надбавки при індексації не враховуються, тож навіть якщо 2000 проіндексують на 24% в результаті пенсіонер отримає тих самих 2500 гривень. Експерти кажуть, що реально відчують доплати ті в кого розрахункова пенсія 6000 гривень і більше. Їм дорахують не менше 1500 гривень.

Вимоги до стажу вже суворіші

Нагадаємо, що цього року вступили в дію нові правила, що стосуються пенсійної реформи. Тепер мінімальний стаж для українців, які хочуть вийти на пенсію у 60 років становить 30 років. На наступний рік це буде вже 31 рік і так плюс рік аж до 2028 року включно. У підсумку мінімальний стаж має становити 35 років.