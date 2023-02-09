5000 гривен и больше: существенно возрастут самые популярные штрафы ПДД

В Украине ежедневно происходит ДТП, и нередко с роковыми последствиями. На улицах очень много патрулей, уже работают камеры фиксации, а также действуют жесткие штрафы. При этом все еще находится немало водителей, которые умудряются систематически нарушать. В правительстве решили, что бороться с этим можно только путем высоких штрафов. Следовательно, начинать планируют с самого популярного правонарушения, а именно превышения скорости. Пока в Украине не слишком высокие штрафы за это нарушение. Если водитель превысит скорость на 20 км/ч от разрешенной на том или ином участке дороги, то заплатит 340 гривен. Если превышение составляет 50 км/ч, придется заплатить 1700 гривен.

Как изменятся штрафы?

Если водитель превысит скорость на 50 км/ч в населенном пункте и это приведет к ДТП, то штраф будет минимум 5000 гривен. Такой штраф планируют внедрять и для тех, кто не попадет в аварию, но будет пойман по подобной скорости.



Что касается других превышений, то тем, кто едет быстрее 80 км/ч, выпишут 3400 гривен штрафа, а те, кто превышает на 100 км/ч, заплатят 4250 гривен.

На этом депутаты останавливаться не планируют. Говорят, что штрафы будут расти и дальше, пока статистика нарушений будет более или менее удовлетворительной.

Статистика очень печальная

Начальник департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что в течение 2022 года в Украине произошло 7514 ДТП. В этих авариях были потерпевшие и даже погибшие. 40% аварий произошло именно из-за превышения скорости.

В то же время, не стоит забывать, что большую часть года на улицах были выключены камеры фиксации правонарушений. Это безусловно расслабило водителей, и большинство из них превышали скорость, зная, что имеют большой шанс остаться безнаказанными. В этом году эта статистика должна улучшиться.