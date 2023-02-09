5000 гривень і більше: суттєво зростуть найпопулярніші штрафи ПДР

В Україні щодня відбувається ДТП, і нерідко з фатальними наслідками. Водночас на вулицях дуже багато патрулів, вже працюють камери фіксації, а також діють жорсткі штрафи. При цьому, все ще знаходиться чимало водіїв, які примудряються систематично порушувати. В Уряді вирішили, що боротися з цим можна лише шляхом високих штрафів. Відтак, починати планують з найпопулярнішого правопорушення, а саме — перевищення швидкості. Наразі в Україні не надто високі штрафи за це порушення. Якщо водій перевищить швидкість на 20 км/год від дозволеної на тій чи іншій ділянці дороги, то заплатить 340 гривень. Якщо перевищення становить 50 км/год, то доведеться заплатити 1700 гривень.

Як зміняться штрафи?

Якщо водій перевищить швидкість на 50 км/год у населеному пункті, і це призведе до ДТП, то штраф буде мінімум 5000 гривень. Такий штраф планують впроваджувати й для тих, хто не потрапить в аварію, але буде спійманий за подібною швидкістю.



Щодо інших перевищень, то тим хто їде швидше ніж 80 км/год, випишуть 3400 гривень штрафу, а ті хто перевищує на 100 км/год, заплатять 4250 гривень.

На цьому депутати зупинятися не планують. Кажуть, що штрафи будуть зростати й надалі, допоки статистика порушень буде більш менш задовільною.

Наразі статистика дуже сумна

Начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що протягом 2022 року в Україні трапилося 7514 ДТП. В цих аваріях були потерпілі й навіть загиблі. 40% аварій трапились саме через перевищення швидкості.

Водночас не варто забувати, що більшу частину року на вулицях були вимкнені камери фіксації правопорушень. Це безумовно розслабило водіїв, і більшість з них перевищували швидкість знаючи, що мають великий шанс лишитися непокараними. Цього року ця статистика повинна покращитися.