“Нова пошта” видаватиме клієнтам картки з кредитними лімітами: деталі

“Нова пошта” – один з найбільших логістичних операторів країни. Компанія регулярно оновлює перелік своїх функцій. Широкий функціонал доступний клієнтам у додатку. Там користувачі можуть сформувати накладну, оплатити посилку, відстежити її місцезнаходження тощо. Однак Нова пошта вирішила не зупинятися на досягнутому та впроваджувати нові безпрецедентні послуги. Відтак, невдовзі компанія можливо видаватиме клієнтам пластикові картки з кредитними лімітами.

Інформацією поділився генеральний директор

Генеральний директор “Нової пошти” Андрій Кривошапко поділився, що компанія має на меті випускати спеціальні платіжні картки. Мовляв, організація вже має власну систему NovaPay, завдяки якій оплатити посилку можна у кілька кліків (використавши банківську картку). А невдовзі це можуть бути й спеціальні картки від “Нової пошти”. Наразі початки вже закладено, і компанія запустила послугу “Посилка в кредит”.

“Наприклад, ми зараз запустили послугу “отримай посилку в кредит”. Але це досить обмежений функціонал. Якщо будуть рахунки та буде можливість емітувати карти, то ми зможемо надавати клієнтам, наприклад, кредитний ліміт на картку”, – пояснив Кривошапко.

Також, гендиректор заявив, що в планах є обслуговувати як юридичних, так і фізичних осіб. Це може бути навіть повноцінне кредитування. Для цього навіть можливо буде запущено окремий фінансовий застосунок.

Нова пошта відкриває відділення з коворкінгами

До теми, зауважимо, що компанія тестує у Києві новий формат відділення. Тепер це не лише традиційне місце відправки та отримання посилок, а й коворкінг. Для людей, які хочуть попрацювати, облаштовано окремі робочі місця та швидкісний інтернет. Робоча зона вміщуватиме 8 осіб. Відділення має генератор, кавомашину та зарядні станції. Якщо ідея матиме популярність, то подібне запровадять у багатьох містах.