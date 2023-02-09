На полки супермаркетов попал напиток, вызывающий анафилактический шок

В Украине есть специальные организации, контролирующие все, что попадает в продажу. Есть законы, которые борются с фальсификатом, но все равно время от времени в супермаркеты “проскальзывает” что-то практически ядовитое. В этот раз это сироп, которым разводят кофе. Продукт привезли в Украину из Франции и в его составе недопустимо большая порция красителя Е124. Эксперты говорят, что этот сироп в лучшем случае может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, удушье и анафилактический шок, а в худшем привести к образованию раковых клеток в организме. Соответствующие службы уже занимаются изъятием всей партии товара, но его все еще достаточно в магазинах.

Как выглядит напиток?

Речь о концентрированном напитке экспортирована из Франции в Украину. Производителем значится GEORGES MONIN, France. Получатель: ООО “ПРОБАР”, переулок Индустриальный, 23, г. Киев.



Краситель Е124 запрещен во многих странах, таких как Финляндия, Норвегия, США, ведь признан опасным канцерогеном, провоцирующим рак. Также это очень сильный аллерген, провоцирующий опасную аллергическую реакцию даже у тех людей, которые к ней не подвержены. У детей эта добавка провоцирует повышенную возбудимость.

В Украине, как ни странно, этот краситель разрешен, но в очень ограниченном количестве. Что касается импортного напитка, то Е124 в составе переходит все возможные пределы.

На полках еще много хлама

Эксперты советуют украинцам всегда читать состав. Обычно тот компонент, который указывается первым в списке, преобладает в составе. Иногда это вода. Также советуют обращать внимание на производителя. Как показывает практика, чем больше и известнее предприятие производит продукцию, тем меньше вероятность, что вы натолкнетесь на фальсификат. В Украине действует строгий закон по этому поводу, поэтому известные компании не хотят рисковать своей репутацией.