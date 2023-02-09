“Новая почта” будет выдавать клиентам карты с кредитными лимитами: детали

Новая почта – один из крупнейших логистических операторов страны. Компания регулярно обновляет список своих функций. Широкий функционал доступен клиентам в приложении. Там пользователи могут сформировать накладную, оплатить посылку, отследить ее местонахождение и т.д. Однако Новая почта решила не останавливаться на достигнутом и внедрять новые беспрецедентные услуги. Следовательно, вскоре компания, возможно, будет выдавать клиентам пластиковые карты с кредитными лимитами.

Информацией поделился генеральный директор

Генеральный директор “Новой почты” Андрей Кривошапко поделился, что есть цель выпускать специальные платежные карты. Мол, организация уже имеет собственную систему NovaPay, благодаря которой оплатить посылку можно в несколько кликов (использовав банковскую карту). А вскоре это могут быть и специальные карты от Новой почты. Сейчас начало уже заложено, и компания запустила услугу “Посылка в кредит”.



“К примеру, мы сейчас запустили услугу “получи посылку в кредит”. Но это достаточно ограниченный функционал. Если будут счета и будет возможность эмитировать карты, то мы сможем предоставлять клиентам, например, кредитный лимит на карту”, – объяснил Кривошапко.

Также гендиректор заявил, что в планах есть обслуживать как юридических, так и физических лиц. Это может быть даже полноценное кредитование. Для этого даже возможно будет запущено отдельное финансовое приложение.

Новая почта открывает отделение с коворкингами

К теме заметим, что компания тестирует в Киеве новый формат отделения. Теперь это не только традиционное место отправки и получения посылок, но и коворкинг. Для людей, желающих поработать, обустроены отдельные рабочие места и скоростной интернет. Рабочая зона будет вмещать 8 человек. В отделении есть генератор, кофемашина и зарядные станции. Если идея будет популярна, то подобное внедрят во многих городах.