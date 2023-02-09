Українці можуть оформити 25%, 50% та 100% знижки на оплату комунальних послуг: деталі

В Україні діють пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Їх можуть оформити всі у кого низький дохід, або ж родина підходить за іншими критеріями: багатодітні, особи з інвалідністю тощо. Пільги можна отримати, якщо сукупний дохід усіх членів родини, які проживають в одному помешканні не перевищує максимальну межу. Максимальною межею вважається сума 3760 гривень з розрахунку на одну особу протягом останніх шістьох місяців. Тобто, якщо додати доходи всіх членів родини й розділити на кожного, то сума не повинна перевищувати вищезазначену.

Пільга призначається на 12 місяців

Пільги можна отримати на оплату житла, та всі види комунальних послуг. Розмір знижки розраховується індивідуально враховуючи соціальний статус заявника та сукупний середньомісячний дохід родини.

Пільгу у розмірі 100% отримують особи, та родичі померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Бать к івщиною. Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у с елах. Особам, які проживають в селах та працюють або працювали у сфері культури чи освіти. Пільгу у розмірі 50% виплачують багатодітним, родинам де є особи з інвалідністю, учасникам війни, особам, які були жертвами нацистських переслідувань. Пільгу у розмірі 25% можуть оформити діти війни.

Зауважимо, що субсидія та пільга це дещо різні речі. Субсидію нараховують виключно у зв’язку з низьким доходом родини, або повною його відсутністю. Водночас якщо протягом року в особи змінюється матеріальний стан, то про це потрібно повідомляти. В протилежному випадку отриману субсидію доведеться повернути. До таких прецедентів відноситься зміна роботи на більш високооплачувану, зміна складу родини, дорогі покупки (житло, автомобіль) тощо.