Названы три имени, владелицы которых очень любвеобильные и нередко идут на измену

Каждый хочет иметь верного партнера, который не предаст ни в беде, ни в радости. Это нормальное желание как женщин, так и мужчин. Есть мнение, что мужчины более полигамны и чаще идут на измену. Но как показывает практика, и среди прекрасной половины человечества далеко не все верны. Конечно, заранее не угадаешь, как себя поведет человек в отношениях, но многое можно узнать, изучив его гороскоп и значение имени. Эксперты по именам уверены, имя имеет очень большое значение. Также они добавляют три женских имени, которые наделяют своих обладательниц легкомыслием и желанием всегда найти себе новые эмоции в лице очередного поклонника.

Дарья

Это девушки и женщины с очень мощной энергетикой. Они в большинстве случаев красивы, сексуальны и привлекают противоположный пол ничего для этого не делая. Такое внимание Дарии нравится и это тот случай, когда она им будет пользоваться. Даже выйдя замуж, Дарья не перестает оценивать других мужчин и флиртовать с ними. И как только в ее поле зрения попадет более достойный, по ее мнению, партнер, она легко к нему уйдет.

Ксения

Ксения очень не любит обыденность, рутину и однообразную жизнь. Какой бы ни была любовь, со временем партнер начинает надоедать Ксении. Секс больше не приносит тех ярких эмоций и Ксения невольно хочет их снова воспроизвести, но уже с кем-то другим. Нередко у этих женщин есть и мужчина и любовник, а к последнему они полноценно уйдут только если будут видеть в отношениях реальные перспективы.

Кристина

Христя по жизни выбирает спокойных и скромных мужчин, настоящих семьянинов для которых секс и страсти не на первом месте. Сначала Кристина думает, что это именно то, что ей нужно, но потом высокое либидо дает о себе знать. Неиспользованная сексуальная энергия вырывается наружу и вот, Кристина уже в поиске того, кто будет полной противоположностью ее законного партнера.