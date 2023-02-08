Україну відвідає зірка Гри Престолів: стала відома мета візиту 

До Києва приїде зірка серіалу “Гра Престолів” Джек Глісон, який виконував роль принца Джофрі. Актор дістанеться України пікапом, який переганяють для передачі Збройних сил України.

Попередньо відомо, що актор планує залишитися в Україні на три чи чотири дні. За цей час він дасть кілька майтер-класів та воркшопів з акторської майстерності, а також проведе зустріч з українськими військовими. Ще одна ціль візиту — участь в благодійному зборі коштів на аукціонах в підтримку української армії.

Зустрітися з зіркою “Гри престолів” можна буде в Театрі юного глядача на Липках. Там планується проведення відкритого заходу. В неформальній обстановці зірка планує поспілкуватися з українськими акторами та вийти на короткий брифінг для представників засобів масової інформації.

А ще, Джек Глісом стане головний гостем сьомого кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі благодійного аукціону Act lots.

Чимало світових зірок підтримали Україну та всіляко допомагають українському народові протистояти ворогу. Варто згадати концерт легендарного U2 в київському метро та візит Джареда Лето ще 11 березня, тобто за два тижні після початку війни.

19 червня до України прибув Бен Стіллер. Голлівудський актор прогулявся Хрещатиком та відвідав Ірпінь та Макарів. що на власні очі побачити наслідки руйнувань.

Ще сотні відомих акторів, музикантів, спортсменів та інших відомих людей згадували Україну під час концертів та різноманітних публічних заходів. Актор Тім Рот на Каннському кінофестивалі закликав росію дати спокій українському народові. Чимало знаменитостей підтримали Україну в соціальних мережах чи пожертвували значні кошти на підтримку біженців.

Загалом весь цивілізований світ об’єднався навколо України. В нашу перемогу вірять, і це найголовніше, адже це додає впевненості та стимулу боротися за свою незалежність. Сподіваємося, що 2023 рік принесе нам повну перемогу над ворогом, і всі ми почнемо працювати заради відбудови країни.