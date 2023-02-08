Нова загроза для України: Росія почала виготовляти примітивні ракети через брак комплектуючих

Росія продовжує атакувати українську критичну інфраструктуру, витрачаючи сотні ракет щомісяця. Дефіцит ракетного озброєння стає все більш значним, однак окупанти не припиняють працювати над виробництвом нових ракет.

Однак значний дефіцит комплектуючих для підприємств оборонно промислового комплексу змусило їх спрощувати виробничі процеси. Через це російська армія отримує не те ракетне озброєння, якого вимагає кремль. Про це повідомив представника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

Чи стануть ракети менш небезпечними

Керівники оборонних підприємств росії регулярно звітують перед кремлем про виробництво нових партій ракет. Попри те, якість нових ракет набагато гірше, ніж в тих. що виробляли до початку повномасштабного вторгнення до України. Через дефіцит комплектуючих іноземного виробництва російські ракети стають менш точними. Потужність ракет залишилася на тому ж рівні, але вражати цілі ними стало складніше.

Для українців така новина є невтішною. Річ у тім, що за допомогою неточних ракет ворог не зможе завдавати значної шкоди енергетичній інфраструктурі, однак під ударом опиняться житлові будинки та інші об’єкти. Неточні ракети не потраплятимуть в ціль, а падатимуть в ста чи двохстах метрах від заданої цілі. Ймовірно, випадки, коли ракети потраплятимуть в житлові будинки почастішають. Залишається сподіватися на наші сили ППО.

За словами Вадима Скібіцького, до початку вторгнення в Україну, росі щорічно виготовляла близько двох сотень одиниць ракетного озброєння. Зараз російські підприємства можуть виготовляти по 20-30 одиниць крилатих ракет Х-101 та 4 Іскандери. Комплектуючих на заводах залишається мало, а без них виготовляти ракети неможливо.

Однак не варто сподіватися, що ракетна загроза для України мине. Ворог не покидає спроб завдати значної шкоди критичній інфраструктури. Залишається покладатися лише на наших зенітників, які перехоплюють ракети окупантів.