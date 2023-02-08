Українців зобов’язують негайно сплатити податки: крайні термін — травень

В Україні, як і в більшості країн кожен громадянин має податкові зобов’язання. Якщо ви отримуєте додатковий дохід, якщо здаєте в оренду житло, отримали цінні подарунки, чи були закордоном і заробляли там гроші — маєте сплатити податок. Багато українців ігнорують цей момент приховуючи свої реальні доходи. Це суворо карається, і якщо податкова виявить таких ухилянтів їм загрожує чималий штраф. Наразі, українців, що не сплатити податок на доходи, які були отримані минулого року, мають час зробити це до травня.

Декларацію потрібно подавати у кількох випадках

Ставка податку становить 18%, але в деяких випадках може бути зменшена до 15%. Також, додатково потрібно сплатити воєнний збір у розмірі 1,5%. Декларацію потрібно заповнювати, якщо ви маєте один з наступних видів доходу:

Особі пробачили борги, або надали нецільову фінансову допомогу. Доходи отримані за надані послуги. Це може бути як робота вдома (фріланс), так і, наприклад, випічка тортів на замовлення чи будь-які інші товари й послуги за які особа отримує винагороду. Дохід від оренди житла чи інших типів приміщень. Дохід отриманий від продажу житла. Дохід, який особа отримувала закордоном. Додаткові доходи, які особа отримала окрім своєї основної зарплати.

Зауважимо, що наразі в Україні є дуже багато осіб, які мають статус внутрішньо переміщених, та отримують соціальну допомогу від благодійних українських та іноземних організацій. Ці доходи не підлягають оподаткуванню. Щодо декларації, то її можна подати як письмово, так і в електронному варіанті.

Деякі податки ще спрощено

Від початку війни ряд податків було скасовано, а також було запропоновано пільгові ставки. Наразі деякі стягнення вже повернулися, тоді як пільгові ставки для ФОПів все ще діють. Раніше була мова, що так буде, як мінімум на весь період воєнного стану.