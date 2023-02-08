IRIS-T та NASAMS все-таки можуть перехоплювати “Кинджали”: названо умови

В теорії українські сили протиповітряної оборони здатні перехоплювати гіперзвукові ракети окупантів “Кинджал”. Це можливо завдяки комплексам ППО IRIS-T та NASAMS, які надали західні партнери. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Наскільки складно перехопити гіперзвукову ракету

Щоб говорити про те, наскільки ефективно наявні системи ППО IRIS-T та NASAMS можуть збивати російські “Кинджали”, слід розуміти, що ворожа ракета повинна попасти в зону їх дії. При цьому оператори систем ППО повинні бути заздалегідь повідомлені про наближення гіперзвукової ракети.

Також журналісти запитали в Жданова, чому при злеті МіГ-31 в Білорусі повітряну тривогу оголошують по всій Україні. На це питання він дав наступну відповідь. Літаки МіГ-31 є носіями гіпезвукових ракет “Кинджал”. Дальність їх польоту сягає двох тисяч кілометрів, тобто вони можуть вдарити в будь-яку точку нашої країни. Окупанти вже давно не запускали ракет з території Білорусі, але загроза завжди зберігається, можливо це підступна тактика ворога, притупити увагу та завдати удару.

Тож краще перестрахуватися та перечекати в укритті, адже ми боремося з надзвичайно підступним ворогом, який має на меті знищити Україну.

До того ж росіяни підіймають МіГи не просто так. Таким способом вони намагаються виявити прогалини в нашій системі протиповітряної оборони. Жданов водночас стверджує, що такий спосіб розвідки не приносить окупантам очікуваного результату, адже стаціонарних систем ППО в Україні немає. Всі комплекси ППО мобільні, тож регулярно змінюють позиції.

Нагадаємо, що не варто повідомляти про роботу ППО, а також фотографувати чи знімати на відео роботу українських сил протиповітряної оборони, адже ця інформація може допомогти окупантам більш ефективно застосовувати свої ракети. Зазвичай перед ракетними атаками ворог запускає іранські шахіди, щоб виснажити ППО, але тепер наші захисники навчилися ефективно нищити дрони, в тому числі зі стрілецької зброї.