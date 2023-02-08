В Україні створили застосунок, який дозволяє залишатися за зв’язку навіть з дуже поганим інтернетом

Українські IT-спеціалісти та волонтерських засадах створили унікальний застосунок, який дозволить не втрачати зв’язок з рідними під час дуже поганого рівня сигналу. Застосунок отримав назву Dobre.app.

Розробники розповіли, що метою створення застосунку було бажання допомогти людям сказати своїм рідним такі важливі слова, як “В мене все гаразд”.

З додатком Dobre.app. навіть не потрібно запитувати “Як ти?”, бо воно все робитиме самостійно. Встановивши додаток ви зможете бачити статус важливої людини. Все це відбувається автоматично, дуже швидко та зручно.

Після встановлення застосунку можна створити список людей та бачити їх статус. Статус відзначається в тому ж додатку Dobre.app. Таким чином “зелений” статус означатиме, що у вас все добре, а от “червоний” сповіщатиме про ймовірну загрозу.

Після сповіщення ви зможете вийти на контакт з людиною та допомогти їй при потребі.

Встановити та користуватися застосунком можна абсолютно безкоштовно. Завантажити додаток Dobre.app. можна за цим посиланням https://dobreapp.com/#ua.

Подібні додатки вкрай потрібні та важливі, особливо в умовах війни, в яких вимушені жити мільйони українців. До того ж далеко не завжди є можливість зателефонувати рідним чи друзям, адже в умовах регулярних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру, українцям доводиться сидіти без світла, а часто без інтернету та доступу до мобільних мереж. Тож додаток Dobre.app допоможе українцям не хвилюватися, що з їхніми рідними, коли інших способів зв’язку з ними немає.

Щоб бачити статус рідних, потрібно щоб додаток був встановлений не лише у вас, але й у них. Тож вже зараз поділіться цим матеріалом з рідними та випробуйте додаток. Російські окупанти не полишають спроб занурити Україну у темряву. А поки енергетики будуть працювати над відновлення енергосистеми, ви не хвилюватиметесь за близьких людей.