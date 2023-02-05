Эксперт по питанию рассказала, как купить качественную колбасу с минимумом добавок

Колбасный ряд привлекает покупателей, но далеко не весь ассортимент вкусный. Некоторые колбасные изделия еще и опасны.

Эксперт по питанию Наталья Мазурик рассказала, как выбрать безопасную колбасу.

Зачем в колбасе красители?

Эксперт утверждает, что добавление красителя делает колбасу приятной на цвет.

В процессе производства в колбасу попадает костный мозг или другие компоненты, которые придают колбасе без красителя неприятный оттенок – от зеленоватого до серо-бурого. Вряд ли вы захотели бы есть колбасу странного цвета.

Какие красители используют?

Самый распространенный краситель – нитрит натрия. На этикетных этикетках его обозначают как Е250. Это вещество является не только красителем, но и консервантом. Нитрит натрия помогает избавиться от опасных микробов, в том числе вызывающих ботулизм. В больших количествах Е250 вреден, но в колбасу его добавляют совсем немного.

Нитрит натрия – это соль азотной кислоты, которую получают из оксидов в результате химических реакций. Это вещество представляет собой белый или желтоватый порошок без запаха с кисловатым вкусом.

Где еще используют нитрит натрия?

В общем это вещество является стабилизатором цвета. Чаще всего его используют именно в пищевой промышленности. Ведь в естественной среде свежее мясо приобретает неприятный сероватый окрас при реакции с воздухом. Чтобы колбасные изделия имели аппетитный цвет добавляют именно нитрит натрия.

В какой колбасе меньше всего добавок?

Различные стабилизаторы, усилители вкуса, крахмал, эмульгаторы – все это могут добавлять в колбасу первого и второго сорта.

Колбасные изделия высшего сорта, согласно ДСТУ не могут содержать другие вещества кроме нитрита натрия, аскорбиновой кислоты и коптильных препаратов.

Поэтому для выбора вкусной и безопасной колбасы, стоит внимательно читать этикетку. Поэтому купить вкусную и безопасную колбасу можно, однако ее стоимость будет соответственно высокой.