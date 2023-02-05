Від 50 до 250 тисяч гривень: українці можуть оформити новий вид матеріальної допомоги

Українцям розповіли, як отримати фінансову допомогу у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень.

Наразі всі українці мають можливість подати заявку на отримання фінансової допомоги. Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

В Україні стартувала перша хвиля прийому заявок за програмою “Власна справа”.

Учасники програми можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток власної справи.

Отримати такий мікрогрант можуть особи, які вже займаються підприємницькою діяльністю та особи, які не мають досвіду ведення власного бізнесу.

Обов’язкова умова для отримання коштів – створення хоча б одного-двох робочих місць. Вимоги будуть відрізнятися в залежності від отриманої суми.

Заявку та бізнес-план потрібно подавати через портал “Дія”. Там вказується, що на оформлення заявки знадобиться не більше 20 хвилин.

Також українців повідомляють, що перший етап подачі – до 12 лютого цього року.

Для подачі заявки знадобиться зареєструватися в кабінеті громадянина на порталі за допомогою BankID.

Якщо особа зареєстрована в якості підприємця чи юридичної особи, то у неї вже є ключ, який потрібно використовувати.

Достатньо подати анкету та прикріпити бізнес план. Також на сайті можна побачити, як повинен виглядати бізнес-план. Далі потрібно поставити електронний підпис та відправити заявку.

Якщо ви хочете дізнатися більше деталей та про умови фінансування, зверніться до найближчого відділення Ощадбанку. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості. Тобто служба зайнятості перевіряє грант, а Ощадбанк надає кошти.

Якщо особа зможе виконати ряд умов, то повертати надані кошти не потрібно. Однак особа буде змушена займатися підприємницькою діяльністю мінімум три роки та надати робоче місце одній-двом особам.

Отримані гроші можна використати для оренди приміщення, покупки обладнання, сировини чи оформлення обладнання в лізинг.