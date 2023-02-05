Експерт з харчування розповіла, як купити якісну ковбасу з мінімумом добавок

Ковбасний ряд приваблює покупців, але далеко не весь асортимент смачний. Деякі ковбасні вироби ще й небезпечні.

Експерт з харчування Наталія Мазурик розповіла, як обрати безпечну ковбасу.

Навіщо в ковбасі барвники?

Експерт стверджує, що додавання барвника робить ковбасу приємною на колір.

В процесі виробництва до ковбаси потрапляє кістковий мозок чи інші компоненти, які надають ковбасі без барвника неприємний відтінок – від зеленуватого до сіро-бурого. Навряд чи ви захотіли б їсти ковбасу дивного кольору.

Які барвники використовують?

Найпоширеніший барвник – нітрит натрію. На етикетках його позначають як Е250. Ця речовина є не тільки барвником, але й консервантом. Нітрит натрію допомагає позбутися небезпечним мікроб, в тому числі тих, що спричиняють ботулізм. В великих кількостях Е250 шкідливий, але до ковбаси його додають зовсім трохи.

Нітрит натрію – це сіль азотної кислоти, яку отримують з оксидів в результаті хімічних реакцій. Ця речовина являє собою білий чи жовтуватий порошок без запаху з кислуватим смаком.

Де ще використовують нітрит натрію?

Загалом ця речовина є стабілізатором кольору. Найчастіше її використовують саме в харчовій промисловості. Адже в природному середовищі свіже мясо набуває неприємного сіруватого забарвлення при реакції з повітрям. Щоб ковбасні вироби мали апетитний колір додають саме нітрит натрію.

В якій ковбасі найменше добавок?

Різноманітні стабілізатори, підсилювачі смаку, крохмаль, емульгатори – все це можуть додавати до ковбаси першого та другого гатунку.

Ковбасні вироби вищого гатунку, згідно з ДСТУ не можуть містити інші речовини крім нітриту натрію, аскорбінової кислоти та коптильних препаратів.

Тож для вибору смачної та безпечної ковбаси, варто уважно читати етикетку. Тож купити смачну та безпечну ковбасу можна, однак її вартість буде відповідно високою.