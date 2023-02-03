Названо три знаки Зодіаку, представниці яких матимуть серйозні проблеми у лютому

Астрологи щомісяця складають гороскопи, ба більше навіть на кожен день можна знайти свіжий прогноз. Ті хто за ними слідкують та уважно вчитуються, можуть уникнути багатьох неприємностей. Дуже часто експерти з зіркової науки пишуть про попередження, які дають зірки й планети окремим знакам Зодіаку. Деколи це приємні новини, інколи завуальована інструкція до дій та підказки коли й що варто зробити, щоб добитися бажаного. Деколи попередження про складний період. Цього разу мова саме про попередження. На жінок, які є представницями знаку Водолій, Риби та Козоріг чекає дуже складний період. Зима закінчиться сумно.

Водолій

Жінки, які народилися під цим знаком, незабаром зіштовхнуться з багатьма стресами. Це стосуватиметься абсолютно всіх сфер життя: здоров’я, кар’єри та особистих стосунків. Астрологи радять допомогти собі медитаціями та приємним проведенням часу за улюбленою справою/хобі. Намагайтесь менш емоційно реагувати на негативні новини. Все циклічно і цей період теж довго не триватиме.

Риби

Жінки-Риби — це переважно творчі особистості, які дуже емоційно реагують на все погане, що довкола відбувається. Цей знак відрізняється підвищеною тривожністю та сентиментальністю. Астрологи наголошують, що зараз як ніколи потрібно зберігати позитивний настрій та займати свій час спілкуванням з приємними вам людьми. В протилежному випадку ви ризикуєте впасти у депресивний стан. Неприємності можливі у матеріальному плані.

Козоріг

У лютому на жінок Козерогів повсюди чекатиме фіаско в плані спілкування та комунікації з іншими. Ви постійно вступатимете в суперечки, в результаті яких стосунки з багатьма людьми значно погіршаться. Астрологи радять навчитися слухати співрозмовника, не перебивати його та вміти йти на компроміс. Ніхто не каже вам тримати в собі власну думку і обмежувати себе у висловлюваннях. Просто гарно думайте, чи не образить вона людину та, чи доречними будуть ваші припущення у тій чи іншій ситуації.