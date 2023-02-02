В Украину идет настоящая зима: синоптики рассказали насколько сильными будут морозы и метели

Нынешняя зима выдалась аномально теплой, туманной, влажной, без снега и привычных для украинского климата морозов. Но вот, начался февраль и зима похоже все еще не успеет вступить в свои права. Погода во многих украинских регионах резко ухудшилась. Кое-где уже немалый морозец, а также небольшие осадки в виде снега. Астрологи говорят, что это только начало. Вероятно, в этом году зима будет еще и в марте, ведь именно на конец февраля и начало марта прогнозируют самые лютые метели.

Надвигается мощный циклон

Синоптик Станислав Щедрин рассказал, что надвигается мощный циклон. Он принесет резкое похолодание и снег с дождем на всю территорию Украины. Уже с 10 февраля температура воздуха ночью опустится ниже 14 градусов. В середине месяца будет кратковременная оттепель, а затем зима снова ожесточится. Ощутимое потепление, вплоть до +14, стоит ожидать ближе к середине марта. С этим прогнозом согласен и ряд других специалистов. Говорят, что холоднее всего будет на востоке и севере страны, а также в Карпатах. Теплее всего будет на юге. На западе и в центре будет наблюдаться примерно одинаковая погода.



Какова же минимальная температура будет в феврале, пока детального прогноза нет. Ранее синоптики прогнозировали сильные морозы в январе, но эти слова не сбылись.

Через несколько десятков лет зимы совсем может не стать

Эксперты говорят, что на украинский климат оказывает большое влияние глобальное потепление. Если раньше зима начиналась еще в ноябре, была снежной и морозной, то сейчас снега может и не быть. Климатологи говорят, что эта тенденция будет только усиливаться. Каждый год зима в Украине будет становиться все теплее. Лето, в свою очередь, будет более жарким и засушливым. Это будет негативно влиять на плодородие земли и урожай.